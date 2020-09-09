Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar gecesi sabaha karşı 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Çınar oto yedek parçası işi yaptığı iş yerinin önünde aralarında daha önceden husumet bulunan grup üyeleri ile karşılaştı. Sonrasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yaşanan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüşünce silahlı çatışma çıktı. Olayda Çınar, Ö.Ü.'nün silahından çıkan kurşunlarla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sonrası başlatılan operasyonda Ö.Ü., ile birlikte M.E.Ç., İ.S., A.Ç.S., İ.K., N.K., Ş.Y., Y.E.K., ve İ.D., gözaltına alınırken olaya karışan diğer şüpheli İ.K.'nin ise aranmasının devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, şahıslardan cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Ö.Ü., tutuklanırken diğer 8 şahıstan 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere serbest bırakıldı.