Son Dakika | Husumetlisine kurşun yağdırdı, daha sonra öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Husumetlisine kurşun yağdırdı, daha sonra öldürüldü

02.03.2022 23:23
Son Dakika | Husumetlisine kurşun yağdırdı, daha sonra öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda husumetli olduğu şahsa ateş açan Afganistan uyruklu şahıs, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda husumetli olduğu şahsa ateş açan Afganistan uyruklu şahıs, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli şahsı takip edip olay yerine geldikleri ve sonrasında kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00'de yaşanan olayda Afganistan uyruklu bir şahıs cadde üzerindeki husumetlisine yaklaşarak 3 el ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Olayın devamında ise husumetlisine kurşun yağdıran şahıs, Nuripaşa Mahallesi 67/3 Sokağa geldi. Sokak içerisinde yürüyen şahıs, kurşun sıktığı Afgan gençlerin yakınları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı kontrol etti. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Şüpheli şahısların gelişi ve kaçışı kameraya yansıdı

Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı saldırı öncesinde şüpheli şahısların gelişi ve kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gündüz kurşun yağdıran şahsın minibüsten inerek sokakta yürümeye başladığı ve sonrasında ise kaçışmaların yaşandığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA YARALADIĞI KİŞİNİN YAKINLARI SALDIRGANI TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜ Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA YARALADIĞI KİŞİNİN YAKINLARI SALDIRGANI TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜ

Zeytinburnu, Afganistan, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Husumetlisine kurşun yağdırdı, daha sonra öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Husumetlisine kurşun yağdırdı, daha sonra öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement