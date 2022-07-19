Son dakika: Hüyük Kaymakamı Çimer, gazi ve şehit ailesini kabul etti - Son Dakika
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Son dakika: Hüyük Kaymakamı Çimer, gazi ve şehit ailesini kabul etti

19.07.2022 14:47
Son dakika: Hüyük Kaymakamı Çimer, gazi ve şehit ailesini kabul etti

Son dakika haberleri: Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın'ı makamında kabul etti.

Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın'ı makamında kabul etti.

Taşkın ve beraberindeki şehit ailesi Hüyük Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Çimer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın da bölgede yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Taşkın, Kaymakam Çimer'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğraf kareleri ile son buldu.

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Kaynak: AA

Beyşehir, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Hüyük Kaymakamı Çimer, gazi ve şehit ailesini kabul etti - Son Dakika

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