Son dakika haberi... Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 15 kişi yakalandı

Yapılan uygulamada 14 kişiye maske takmadıkları için ceza kesildi

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan 'Huzur Uygulaması' kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ve çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 10 şahıs yakalanırken 14 kişiye de maske takmadıkları için para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 'Huzur Uygulaması' adı altında faaliyet gösteren umuma açık işyerlerine eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde işyerlerinde masalar arasındaki mesafe, iş yerlerine girişte dezenfektan bulundurulması, uyarı işaretlerinin belli noktalarda yer alması ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı da kontrol edildi. Uygulamalarda eş zamanlı olarak girilen 30 işyerinden 9'unun evraklarının eksik olduğu, 4 işyerinde kapalı alanda tütün mamullerinin tüketimine izin verildiği ve 3 işyerinde ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Polis ekiplerince işyerinde yapılan uygulama sırasında şahıs kontrollerinde ise haklarında, 15 yıl 8 ay, 11 yıl 8 ay, 5 yıl, 4 yıl, 2yıol 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 10 şahıs yakalandı. Uygulama sırasında polis ekiplerince 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 14 kişiye de maske takmadıkları için para cezası kesildi.