Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu - Son Dakika
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Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu

28.04.2022 14:27

Son dakika haberler... Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu Kocaeli'de bulunan Hyundai Mobis fabrikasında yüzde 50 zam bekleyen işçilere yüzde 45 zam verileceği açıklanınca protesto başladı.

Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Hyundai Mobis fabrikasında yüzde 50 zam bekleyen işçilere yüzde 45 zam verileceği açıklanınca protesto başladı. Fabrika önünde toplanan işçiler, protestolarını dile getirdi ayrıca taleplerini işverene iletti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hyundai Mobis fabrikasında işçiler eylem yapıyor. İşçilerin büyük bir kısmı yüzde 50 zam beklerken, işveren ise yüzde 45 zam verileceğini açıkladı. Durumun üzerine fabrika önünde toplanan işçiler, durumu protesto etti.

Emekçi çalışanların tek talebi zam da değil. Devamsızlık çeklerinin Hyundai'de olduğu gibi 3 ayda bir verilmesini isteyen işçiler, zamlarla ilgili tüm bildirimlerin zamanında yapılıp verilmesini talep etti. Primlerin zamanında ve kesinti olmadan verilmesi, sosyal hakların Hyundai'de verilenin aynısı olması, yemekhaneyle ilgili acil iyileştirmeler yapılması işverene iletilen diğer konu başlıkları arasında. Ayrıca çalışanlar, mesai ücretlerinin hafta içi yüzde 100, hafta sonu yüzde 200 ve resmi tatillerde yüzde 300 olarak iyileşmesi gerektiğini talebini de işverene iletti. Fabrika önündeki protestosunu sürdüren işçiler kimsenin mağdur edilmeden taleplerinin yerine gelmesini bekliyor.

Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu
Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu
Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu
Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Hyundai Mobis işçilerinden zam protestosu - Son Dakika


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