Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi

11.11.2022 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yerel seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası talebini tekrarlarken mahkeme heyeti ise duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yerel seçimlerden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül tarihinde görülen duruşmada mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma bugün saat 11.00'da başladı.

SAVCI TALEBİNİ YİNELEDİ, MAHKEME ERTELEME KARARINI VERDİ

Savcı geçtiğimiz duruşmadaki 4 yıl 1 aylık hapis talebini yinelerken, mahkemeye heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından kararını verdi. Buna göre İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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