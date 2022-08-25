İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış dün akşam İstanbul'da etkili oldu. Gök gürültülü yağış, sabaha kadar aralıklarla devam etti.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sabah saatlerinde ise Arnavutköy, Alibeyköy, Sarıyer ve Esenyurt gibi birçok noktada sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler göle dönerken araçlar yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

"YAĞIŞ YARIN DA DEVAM EDECEK"

Süreci AKOM'dan takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamlarda yaşadığımız manzaraları oldukça minimize etmiş durumdayız. İstanbul'un kanalizasyon sistemiyle ilgili özellikle ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz. Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek. Bugün yine belki gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir. Esenyurt, aslında geçen Esenyurt'ta yaşadığımız su baskınından daha düşük yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Malum bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarımız orada hazırdı. Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz." ifadelerini kullandı.