İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar yağışının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kar yağışı sırasında restoranda görüntülenmesine gelen eleştirilere yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Yoğun bir gündemde çalışırken yemek yemenin bu kadar gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Bir büyükelçi ile yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Buluşma gününü 20-25 gün önce belirlemiştik. Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı. Neticede şeffaf bir yemekti" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Güncel › Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi. Kamuya açık alandı. - Son Dakika