Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı

27.04.2022 16:34
Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alındı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen  Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
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İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı - Son Dakika


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