Son dakika! İBB'de işe alımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından özel teftiş başlatıldı - Son Dakika

İBB'de işe alımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından özel teftiş başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" denildi.İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bazı çalışanların terör örgütleri ile iltisaklı/irtibatlı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Bakanlığın Twitter hesabından 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler' başlığı ile yapılan açıklamada terör örgütleri ile iltisaklı/irtibatlı olduğu iddia edilenler hakkında özel teftiş başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır" denildi.

Haber: ANKARA,