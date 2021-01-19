Son dakika: İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti - Son Dakika

Son dakika: İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti
19.01.2021 12:14
Son dakika haberine göre - İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti İstanbul'da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.
- İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.
İstanbul'da hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de kış lastiği de bulunmayan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüde ise iddiaya göre kış lastiği olmadığı için karda ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti. İBB'ye ait aracın karda vatandaşlar tarafından itildiği görüntüler ise tepkilere neden oldu.
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