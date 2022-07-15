Son Dakika | İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Son Dakika | İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 13:34

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma töreni düzenlendi.

Belediyenin Saraçhane'deki binası önünde yapılan törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını yitirenler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında 15 Temmuz'da vatanı, demokrasiyi, halkın iradesini korurken hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, gazilere de şükranlarını sundu.

İmamoğlu, 15 Temmuz 2016'da yaşananların asla unutulmayacağını dile getirerek, "Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, Meclisin üzerinde uçaklar uçuracak kadar aklını, izanını kaybetmiş, kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacaktır. Allah, bu aziz milleti devletin kendine bahşettiği unvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip, farklı çıkar çevrelerinin takdirinden, ilgisinden medet umanlardan korusun." diye konuştu.

Ne yazık ki bu tehdidin henüz ülkenin üzerinden kalkmadığını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede liyakate sahip, sadece ama sadece kamuya hizmet edecek, yalnızca halka hesap verecek yurtsever milyonlarca insanımız, 86 milyon insanımız var. Onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez, gelmeyecek. 15 Temmuz'da bu millet bunu genci yaşlısı, kadını erkeğiyle bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı. Ancak dediğim gibi süreç henüz tamamlanmamıştır. Tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Mutlak buna dair süreci güçlendirici tedbirleri milletimiz, halkımız almak zorundadır."

Şehitler için karanfil bırakıldı

Anma töreni, şehitlerin ruhları için dua okunması ve belediye önündeki şehitlik panosuna karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Öte yandan İBB binasına Türk bayrakları ile üstünde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." yazan Atatürk portreleri asıldı.

Törene, CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Cihangir İslam ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı Son dakika haberleri | İbb'nin Önünde 15 Temmuz'da Şehit Olanlar Anıldı. İmamoğlu: 'Tehdit Henüz Kalkmamıştır' Son dakika haberleri | İbb'nin Önünde 15 Temmuz'da Şehit Olanlar Anıldı. İmamoğlu: 'Tehdit Henüz Kalkmamıştır'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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