Son dakika... İbni Sina Hastanesinde "Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi" açıldı - Son Dakika

Son dakika... İbni Sina Hastanesinde "Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi" açıldı

13.01.2021 13:25
Son dakika... İbni Sina Hastanesinde

Son dakika haberi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde, hasta ile sağlık çalışanının temas etmediği, otomatik temizlenen "Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi" hizmete girdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde, hasta ile sağlık çalışanının temas etmediği, otomatik temizlenen "Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi" hizmete girdi.

İbni Sina Hastanesi bahçesine kurulan Ünite, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da katıldığı törenle açıldı.

Burada konuşan Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tanı, tedavi ve yoğun bakım ünitelerinde önemli görev yürüttüğünü söyledi.

Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan sağlıkta dönüşüm programıyla ülkenin çok güçlü bir sağlık alt yapısının olduğunu bildiklerini, Kovid-19 sürecinin, ülkenin sağlık alt yapısını test etme fırsatı verdiğini kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personeline Allah'tan rahmet dileyen Ünüvar, "Temassız bir şekilde, hem vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağlamak hem de sağlık çalışanlarını korumak için akıllı Kovid-19 test ünitesini açmaktan mutluyuz." dedi.

Ünitenin başarılı bir teknoloji ile donatıldığını, çok pahalı bir sistem de olmadığını dile getiren Necdet Ünüvar, "Arkadaşlarımız akıllı örnek alma kabini yapma teklifini getirince, Rektörlük olarak hızlıca hareket ettik. 15 gün gibi bir sürede kabini kurmuş olduk. Dileğimiz Kovid-19'un bitmesi. Buraya çok fazla vatandaşın gelmesini arzu etmiyoruz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral da ünitede kullanılan teknolojiye ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Aral, soğuk havalarda hastaların Kovid-19 testini konforlu şekilde yaptırmalarını sağlamak için akıllı kabin sistemi oluşturduklarını aktardı. Kabinin öncelikle temassız olarak tasarlandığını söyleyen Aral, ünitenin özelliklerini şöyle anlattı:

"Kapılar temassız açılıyor ve tek yönlü kullanılıyor. Sıra numarasını alan hasta geliyor, burada oturuyor. Hastaların beklediği yer ile test yaptırdığı alan kapılarla ayrılmış durumda. İsmi anons edilen hasta içeri girip, örnek verdikten sonra girdiği kapıdan değil, test verdiği bölümdeki kapıdan çıkıyor. Böylece örnek vermek isteyen diğer kişilerle, örnek veren kişi hiç karşılaşmıyor. Test yaptıran kişide öksürme refleksi olabiliyor. Bekleme bölümünde doğal havalandırma için üç yönlü büyük camlar bulunuyor. Bir de tavanda yüzde 100 basınçlı temiz hava üfleyen sistemimiz var. Sıcak hava üfleyen infrared ısıtma sistemi de ortamın ısısını ayarlıyor. Sağlık çalışanı sırada bekleyen hastanın ismini anons ediyor. Test bölümün kapısı personel kontrolünde içerden açılıyor. Sağlık çalışanı örneği aldıktan sonra test materyalini önündeki ileri geri hareket eden bölüme koyuyor ve temas etmeden örneği laboratuvara gönderiyor. Her hasta sonrası ortam dezenfeksiyonu, el değmeden, buton kontrollü, otomatik ULV soğuk sistemle (ultra low volume) ve su bazlı dezenfekte ile yapılıyor."

Aral, ünitenin kullanılmadığı dönemde ultraviyole ışıklarla temizlendiğini belirterek, yüzde yüz temassız ve virüs bulaşı olmayacak bir sistem kurduklarına işaret etti.

Başhekim Prof. Dr. Atilla Aral, Sağlık Bakanlığının aşılama için bildirdiği tarihte, İbni Sina Hastanesinde 3 aşı odasının, 08.00-24.00 saatlerinde hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

İbn İ Sina Hastanesi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İbni Sina Hastanesinde 'Akıllı Kovid-19 Örnek Alma Ünitesi' açıldı - Son Dakika


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