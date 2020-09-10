Son dakika... İç Anadolu'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Sivas'ta Hikmet Işık Caddesi'nde İl Salgın Denetim Ekibi'nin yer aldığı denetimlere katılan Vali Salih Ayhan, gazetecilere, koronavirüsle mücadelede ülkede en kapsamlı denetimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Sivas'taki denetimlerde 227 ekip ve bin 974 personelin görev aldığını belirten Ayhan, "Buradaki temel maksadımız ek tedbirler aldık, bu tedbirler konusunda hem vatandaşımızı bilgilendirmek hem de kurallara uymasını sağlamaktır." dedi.

Ağustos ayında vakaların arttığını vurgulayan Ayhan, "Eylül ayında bu stabil hale geldi. İnşallah bundan sonra düşüşü sağlayacağız." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadeleyi vatandaşların da sahiplenmesini isteyen Ayhan, "Toplu taşıma araçları konusunda arzu ettiğimiz yolu alamadık, bazı sıkıntılar var. Otobüslerde 19 oturan, 7 ayakta yolcu olması lazım. Vatandaşlarımızdan eğer otobüs dolu ise binmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, pozitif vaka olup da evde izole kararı verilenlerin karantina kurallarına uymaması durumunda hem idari para cezası vereceklerini hem de KYK yurtlarında karantina sürelerini geçireceklerini anımsattı.

Ayhan, ekiplerle birlikte toplu taşıma araçlarında alınan önlemleri kontrol etti.

Kırıkkale

Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve beraberindekiler, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Alıcı ve ekipler, denetim sırasında iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan, aynı saatte kent merkezindeki iş yerleri ve minibüsler de denetlendi.

Kırşehir

Kırşehir'de Vali İbrahim Akın başkanlığındaki heyet, Terme Caddesi, 2. Çarşı ve Belediye kavşağı çevresinde denetim yaptı.

Uyarılarda bulunan Vali Akın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür ederek, aynı hassasiyetin sürdürülmesini istedi.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemini vurgulayan Akın, "Alınan tedbir ve kararların çok iyi şekilde uygulanması gerekiyor. Her vatandaşımız kendisinin denetçisi olması ve çevresini sürekli uyarması gerekir. Maskemizi evimizden çıktığımız andan itibaren takmalıyız. Topyekun bir şekilde salgınla mücadele edeceğiz." dedi.

Denetime, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve diğer yetkililer de katıldı.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Cumhuriyet Meydanında yapılan denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Günaydın, vatandaşları 6 ay boyunca maske ve mesafe konusunda uyardıklarını anımsattı.

Artık uyarma döneminin bittiğini ve ceza döneminin başladığını belirten Günaydın, görevlilerin şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdığını ifade etti.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını kaydeden Günaydın, bugünden itibaren bu kişilerin yurtlara yerleştirileceğini ve ücretinin de kendilerinden tahsil edileceğini aktardı.