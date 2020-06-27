Öğrenciler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya girdi. Öğrenci velileri de dışarıda Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske ve dezenfektan mendil verildi.

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