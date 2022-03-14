Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi

14.03.2022 17:20
Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi

Son dakika haber... TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergi açılışı yapıldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sergi açılışı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Demirel Spor Salonu'ndaki sergide, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'taki lise öğrencilerinin projeleri sergilendi.

Açılışta konuşan TÜBİKAT Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, yarışmaya 963 projeyle başvuru yapıldığını, bunlardan 12 alandan 101 projenin sergiye katılmaya hak kazandığını söyledi.

Demiryürek, projelerin 15-16 Mart'ta jüri karşısına çıkacağını ve 42 projenin ödüllendireceğini kaydetti.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise geleceğin bilim insanları olacak liselileri üniversiteleri bünyesinde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Sergide, Kırşehir Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Bedir ve Emre Kalkan'ın tasarladığı elektrik sayaçlarının uzaktan okunması projesi dikkati çekti.

Mustafa Bedir, teknoloji tasarım alanında yarışacak projeyle alanlarında iddialı olduklarını belirtti.

Elektrik sayaçları üzerine yerleştirdikleri parçalar sayesinde verilerin veri tabanına aktarılacağını anlatan Bedir, "Veri tabanına çekilen verilerden abone numaranızla uygulamamıza giriş yaptığınızda güncel fatura bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz. Açma-kapama işleminde ödeme yapmıyorsunuz, beklemiyorsunuz, otomatik olarak sistem açılıyor." dedi.

Öğrencilerden Emre Kalkan ise "Sistem sayesinde hem açma kapama bedeli ödemiyorsunuz hem de mağdur olmuyorsunuz. Kaçak kullanımın da önüne geçmiş oluyoruz. Potansiyel kaçak belirleme sistemimiz var, denetimler yapıyoruz." diye konuştu.

Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Hamdi Cuma Gülek ise sergiye, Kovid-19 sürecinin bireylerin yeme alışkanlıklarına etkisini araştırdığı projesiyle katıldı.

Uzaktan anket sistemiyle yaptıkları araştırmada yaş aralıklarını, meslek gruplarını ve gelirleri baz aldıklarını belirten Gülek, Kovid-19 öncesinde yeme alışkanlıkları gelirlerden etkilenirken, salgın döneminde yaş aralığının da etkili olduğunu gördüklerini söyledi.

Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi
Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi
Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi
Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi

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Bilim İnsanı, Araştırma, Kayseri, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İç Anadolu'daki liseliler, Kayseri'deki TÜBİTAK sergisinde bir araya geldi - Son Dakika


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