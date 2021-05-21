Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

21.05.2021 10:48

Son dakika haberler... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİHaber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ / ATAŞEHİR'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Arıkan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ ATAŞEHİR'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Arıkan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arıkan, Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan (50), 28 Mart'ta koronavirüse yakalandı. Arıkan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine 54 gün yoğun bakımda tedavi gören Arıkan, dün hayatını kaybetti. Arıkan için çalışma arkadaşları, hastaları ve yakınları saatler öncesinden hastane bahçesinde toplandı. Arıkan'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılmış halde helallik alınmak üzere çalıştığı hastanenin bahçesine getirildi. Osman Arıkan'ın sevenleri gözyaşları içinde dualara eşlik etti. Ardından Arıkan'ın cenazesi alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı. Cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ataşehir Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

"YERİNİ DOLDURAMAYACAĞIZ"

Hastane başhekimi, Uzman Dr. Nazmi Demirtaş, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, ortağımız, meslektaşımız, hemşerimiz birçok şeyi paylaştığımız bir insan. Bu salgın hastalık nedeniyle maalesef iki aya yakın yoğun bakım tedavisinden sonra kaybettik. Çok üzgünüz kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yerini dolduramayacağız. Allah rahmet eylesin." dedi.

"OSMAN HOCAM HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR HEKİMDİ"

Arıkan'ın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Halil İbrahim Bekler, "Çok acı ve beklenmedik bir kayıp. Osman hocam herkesin çok sevdiği bir hekimdi. Hem hastaları tarafından hem hekim arkadaşları tarafından. Çok çalışkandı. Belki de bunun nedeni kendisini hastaları için aşırı yormasından kaynaklanıyor, ben öyle düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"BELKİ O BU TEŞHİSİ KOYMUŞ OLMASAYDI BİR HAFTA ON GÜNÜM KALMIŞTI"

Cenaze törenine gelen Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy ise " Türkiye'nin başı sağ olsun. Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik. Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum." diye konuştu.

Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir, Hastane, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Böyle vicdansızlık olmaz! 98 yaşındaki Mühibe nineye sahte parayla zekat verdiler Böyle vicdansızlık olmaz! 98 yaşındaki Mühibe nineye sahte parayla zekat verdiler İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

Son Dakika Haberleri
12:02 Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:54 Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
11:38 Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
11:37 Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!
11:15 Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın
11:14 Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim
11:05 Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı         
12:20
2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek         
11:57
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi         
11:41
Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi         
11:25
Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu         
11:05
Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarından utandığını itiraf etti Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarından utandığını itiraf etti         
11:00
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 12:33:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOKTOR KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement