Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Açıklaması
13.10.2020 22:21
Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır."
Son Dakika Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti