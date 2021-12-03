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Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. - Son Dakika

Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.

03.12.2021 11:06
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır." - ANKARA

Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. - Son Dakika
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