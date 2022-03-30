Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti

30.03.2022 20:27
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bitlis'e bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bitlis'e bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı, Vali Oktay Çağatay ve protokol üyeleri karşıladı. Çataklı ilk olarak Ahlat ilçesini ziyaret etti. Ahlat Belediyesini ziyaret eden Çataklı belediye çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyerek Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ahlat ziyaretlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı Ahlat Kaymakamı Vekili Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Doğan Yorulmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve İlçe Jandarma Komutanı ile Emniyet Müdürü eşlik etti.

Ahlat ilçemizdeki ziyaretleri sona eren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı buradan Güroymak ilçesine geçti.

Güroymak Belediye binasında Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Can Kaloğlu ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Çataklı, birim amirleri ve ilçe kolluk amirleri ile ayrı ayrı toplantı gerçekleştirerek ilçe genelinde yapılan hizmetler ve asayiş konuları hakkında bilgiler aldı.

Güroymak ilçesinde Bitlis programı sona eren Çataklı Bitlis'ten ayrılarak Van'a hareket etti.

(Vahit Olcay/İHA)

Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti

YORUMLAR
500
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: 'Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz' Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: 'Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz' Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'doğal afetlere karşı önlem' uyarısı Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'doğal afetlere karşı önlem' uyarısı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Tartışma sonrası ekmek bıçağıyla sokak ortasında eşini öldürdü
20:05 Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu
20:02 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 Çimlerde hareketsiz yatan adamı herkes uyuyor zannetti, gerçek 1 saat sonra anlaşıldı
19:49 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 iddiaları korkuttu: Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 20:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement