Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi...

Son dakika habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır." - ANKARA

Uyuşturucu, Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi... - Son Dakika

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