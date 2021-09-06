Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi... - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi...
06.09.2021 10:53
Son dakika habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır." - ANKARA
Uyuşturucu, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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