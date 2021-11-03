Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 10 ton 143 kg esrar, 2 ton 624 kg eroin, 1 milyon 959 bin 97 adet captagon, 665 bin 569 adet sentetik ecza yakalanmıştır" - ANKARA