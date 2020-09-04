Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 3 bin 450 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Yüksekova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Ersoy ve Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in terörden temizlenen İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesinde askerlerle bir araya geldiği belirtildi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da eşlik ettiği Ersoy ve Çetin, askerlere başarı dileğinde bulunduktan sonra buradan ayrıldığı bildirildi.
(İHA)
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