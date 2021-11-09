Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok"
09.11.2021 23:55
Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok" İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok"
MALATYA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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