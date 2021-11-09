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Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok" - Son Dakika

Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok"

09.11.2021 23:55
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok" İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok"

MALATYA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Ulaşılamayan bir kişi yok
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Ulaşılamayan bir kişi yok
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Ulaşılamayan bir kişi yok
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Ulaşılamayan bir kişi yok

Süleyman Soylu, Arama Kurtarma, İsmail Çataklı, Malatya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ulaşılamayan bir kişi yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ulaşılamayan bir kişi yok" - Son Dakika
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