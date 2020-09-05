İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında 2019 yılının Ağustos ayıyla 2020 yılının Ağustos ayı kıyaslandığında yüzde 33'lük bir azalık olduğu gözlemlenmektedir." - ANKARA