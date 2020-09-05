Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet...
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında 2019 yılının Ağustos ayıyla 2020 yılının Ağustos ayı kıyaslandığında yüzde 33'lük bir azalık olduğu gözlemlenmektedir.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında 2019 yılının Ağustos ayıyla 2020 yılının Ağustos ayı kıyaslandığında yüzde 33'lük bir azalık olduğu gözlemlenmektedir." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: 'Aile içi ve kadına yönelik şiddet... - Son Dakika
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