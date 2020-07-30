Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak" - Son Dakika

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak"

Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak" "Türkiye'nin 50 ayrı kaza kara noktasında üst seviyede tedbirler alındı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram öncesi trafik kontrol ve denetimlerini yerinde incelemek üzere Aksaray'a geldi.

İçişleri Bakanı Soylu: "163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak"

" Türkiye'nin 50 ayrı kaza kara noktasında üst seviyede tedbirler alındı"

AKSARAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram öncesi trafik kontrol ve denetimlerini yerinde incelemek üzere Aksaray'a geldi. Helikopter ile Ankara'dan Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya Beldesi meydanına inen Bakan Soylu, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı. Uygulamada durdurulan araç sürücüleri ve yolculara sohbet eden Bakan Soylu özellikle sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, çocuklara hediyeler verdi.

"163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak"

Uygulamanın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarma olarak toplam 163 bin personelin bayram sonuna kadar görev alacağını belirterek, şu anda 12 bin 400 ekibin görev başında olduğunu kaydetti. Kurallara uyulmasına yönelik uyarılarda bulunan Bakan Soylu, "Bugün arefe günü. Bütün İslam aleminin hem arefe gününü hem de Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Allah milletimizi, İslam alemini nice bayramlara ağız tadıyla ulaştırmayı nasip eyler. Şu anda Aksaray'da yol kontrolündeyiz. Şu anda tam kadro sahadayız. Bir tek amacımız var, bu bayramın sevincini hüzne döndüren trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek. Bu konuda çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bir taraftan şu ana kadar 12 bin 400 ekibimiz görevinin başında. Yaklaşık 162 bin 800, yani 163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar hem jandarmamız, hem emniyet personelimiz, trafik polislerimiz, jandarma trafiğimiz sürekli olarak görev yapacaklar" dedi.

"Türkiye'nin 50 ayrı kaza kara noktasında üst seviyede tedbirler alındı"

Kazalara yönelik yapılan analizlerde Türkiye'de 50 ayrı kaza kara noktası tespit ettiklerini belirten Bakan Soylu, bu noktalarda üst düzey güvenlik önlemleri alındığının altını çizerek, "Türkiye'nin 50 ayrı kara noktasında şu anda çok üst düzey bir güvenlik tedbirimiz var. Yine geçen yıl özellikle, daha doğrusu son 3 yılda trafik kazalarının nerede olduğuna yönelik bir analiz ortaya koyduk. Yoğunlukta olan bütün bölgelerde de yaklaşık 20'nin üzerinde vilayette ve bunların içerisinde bulunduğu bazı alanlarda en yüksek tedbirleri almaya çalıştık. Kaza kara noktalarına yönelik de tüm tedbirleri aldık ama burada söylememiz gereken önemli bir şey şu; Ben dün akşam da söyledim, yine söylüyorum, gittiğim yerlerde de söyleyeceğim; yapmamız gereken bir tek şey var, dikkatli olmak. İkinci şey, kurallara riayet edebilmek, üçüncü şey, sabırlı ve hoşgörülü olabilmek" şeklinde konuştu.

Emniyet kemerinin önemine değinen Bakan Soylu, "Dünyada kaza olduğunda kazanın etkisini en aza indirebilecek emniyet kemerinden daha farklı bir şey çıkmadı. Onun için bütün sürücülerimize, bütün yolcularımıza emniyet kemerini takmaları hususunu buradan bir kez daha ifade ediyorum ki bütün kontrollerimiz buna yöneliktir. İkincisi özellikle dikkat etmemiz gereken mesele bu yollarda, yol standartlarımız iyi, araç standartlarımız iyi, gaza basmamalıyız. Yani yasal sınırlar içerisinde hız limitlerine uymalıyız. Üçüncüsü ise tekrar ifade etmek ve altını çizmek isterim, araç sürerken başka bir şeyle meşgul olmayalım. Dikkati dağıtacak başka bir şeyle meşgul olmayalım, yani cep telefonu kullanmamak. Dördüncüsü, bir seyahat planı yapmamız lazım. Yani seyahat planı gidilecek memleketin yeri, gittiniz zaman ki başlayan süreç. Mutlaka bir seyahat planı yapmamız lazım. Bu seyahat planı içerisinde yolculuk yaptığınız zaman 2 saatte bir 10 dakika mola vermeniz lazım. Seyahat planı içerisinde özellikle son zamanlardaki kazaların önemli nedenlerinden bir tanesi araçların şerit değiştirmesi. Şerit değiştirme, şerit ihlali ve şerit gaspı da yapmamak lazım" diye konuştu.

"Bayramda ne olursunuz dikkat edelim"

Bayramda korona virüse karşı alınan tedbir ve kurallara kesinlikle uyulması gerektiğine değinen Bakan Soylu, "Özellikle bayramlaşmaları ne olursunuz kısa tutalım. Yani bayram ziyaretlerimizi ne olursunuz kısa tutalım. Büyüklerimiz ile mesafemizi iyi ayarlayalım. Bakın geçen bayram hepimiz mahsurduk. Bu bayram bayramımız var, bayramı kutluyoruz ama bunu salgın kuralları çerçevesinde yapmamız gerektiğini bir kez daha söyleyelim. Toplu yemeklerden bayramda ne olursunuz kaçınalım. Özellikle bayram vesilesi ile memleketine gidenler, yakın bir zamanda olmuş bir cenazenin taziyesine gittiğinde eğer toplu kalabalıklar olursa ki bizim elde ettiğimiz sonuçlarda maalesef taziyelerden yayılan salgının en çok etkili olduğunu görüyoruz. Onun için toplu kalabalıklardan oluşan taziyeleri yapmamayı zaten il hıfzıssıhha kurullarımız karar aldılar ama bizim buna riayet etmemiz lazım. Yine düğün dernek gibi meselelere dikkat etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor 'Tamam' diye. Yani temizlik, mesafe, maske. Yani bu üçüne riayet edelim ve maskesiz bir adım atmamayı kendimize bir kural olarak nitelendirelim" ifadelerini kullandı.

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: 163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak

Süleyman Soylu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:39

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: '163 bin personelimiz bayramın sonuna kadar görev yapacak' - Son Dakika
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