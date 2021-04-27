Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı

27.04.2021 17:05

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası seyahat yapmak üzere daha önceden toplu ulaşım araçlarından kesilmiş bileti olanların da perşembe saat 19.00'dan sonra yapacakları seyahatler için izin belgesi almaları gerektiğini, bu kişilere kolaylık sağlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası seyahat yapmak üzere daha önceden toplu ulaşım araçlarından kesilmiş bileti olanların da perşembe saat 19.00'dan sonra yapacakları seyahatler için izin belgesi almaları gerektiğini, bu kişilere kolaylık sağlanacağını söyledi.

Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere 81 il valisiyle tele konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) toplantı salonundan katılan Soylu, sokağa çıkma kısıtlamalarında tanınacak muafiyetlerin tamamının, sektör, neden, güzergah ve zamanla ilişkili olduğunu söyledi.

Profesyonel site yöneticilerinin de istisna kapsamına alındığını ve bu kişilerin sorumluluklarındaki sitede gerekli kontrolleri yapacaklarını belirten Soylu, özellikle çocuk ve gençlerin, sitenin ortak kullanım alanlarında oyun oynamalarının bulaş riskini artırdığını ve buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Soylu, boşluk kalan alanlarla ve anlaşılamayan konulara sıkça sorulan sorularla açıklık getirileceğini belirtti.

"Denetimlerde aylık 10 bin rakamına ulaştık"

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim sayılarında aylık 10 bin rakamına ulaşıldığını kaydeden Soylu, bu denetimlerde görünür olmayı sürdürmeleri gerektiğini ve denetimler sırasında görevlilerin vatandaşları tedbirlere uymaları için yapacağı anonslarda yeni bir metin kullanılacağını dile getirdi.

Soylu, "Pazar günü zincir marketler ve süper marketler kapalı, bakkal, kasap, manavlar saat 10.00-17.00 arasında açık. Uzun zamandan beri zincir market ve süper marketler de önemli bir görev yapıyorlar, arz ortaya koyuyorlar. Onlar da bu kapanma döneminde bir gün izin kullanabilecek diye görülebilir." diye konuştu.

Bugüne kadar ki gayretlerinden dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Soylu, meselelerinin nezaket ve nezahet meselesi olduğunu ancak bir taraftan da kuralları uygulamakla yükümlü olduklarına değindi.

Vatandaşların kendilerini anlayacağı temennisinde bulunan Soylu, kolluk kuvvetlerinin bir yandan Kovid-19 tedbirleri denetiminde kendilerine verilen görevi yaparken diğer yandan terör, uyuşturucu, asayiş gibi alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Soylu, bu dönemde çok başarılı olunacağına, yazdan itibaren özlenen günlere kavuşulacağına, insanların sevdikleriyle çok daha rahat bir ortamda buluşabileceğine inandığını yineledi.

Bu süreçte vali, kaymakam, jandarma, polis, sahil güvenlik, muhtar ve vefa sosyal destek grupları çalışanlarına büyük iş düştüğüne dikkati çeken Soylu, "Biz yüklendiğimiz yükü taşıyabilecek bir milletiz. Milletimiz vergi veriyor, vatandaşlık görevini yapıyor, zor günlerde kendilerine destek olalım, elimizden geleni yapalım. Biz bugünlerin memuruyuz, millet de bizim amirimizdir. Biz bunun bilincindeyiz. Biz milletin hizmetkarıyız vali, kaymakam, devletin görevlileri olarak, millet de bizim patronumuzdur. Kuralları tasdik eden millettir kuralları uygulamak zorunda olan da bizleriz. Bu dönemi de herhangi bir kamu düzeni ve güvenliğini aksatmasına sebebiyet vermeden geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Hasta bakıcılar da kısıtlamadan muaf

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hasta bakıcılarının sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulup tutulmayacaklarına ilişkin soru üzerine Soylu, "Bütün sağlık çalışanlarının, hasta bakıcılarının elbette ki muafiyeti var. Mesela koronavirüs hastası oluyor. Doğal olarak hastaneden eve taburcu oluyor. Orada onun hasta bakıcı tarafından tedavisinin devam etmesi lazım. Yani bir nekahet dönemi var." ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşım araçlarından bileti olanların durumu

İçişleri Bakanı Soylu, toplu ulaşım araçlarının herhangi birinden daha önce alınmış bileti bulunan vatandaşların akıbetine ilişkin soruya "Kesilmiş bileti olanlarla ilgili, perşembe saat 19.00'dan sonra bütün kurallara herkes uyacak. Yani seyahat izin belgesi alacaklar. Biz onların işlerini kolaylaştırırız. Ama eğer kurallarda ikilik ortaya koyarsak bu uygulama karmaşasına sebebiyet verir ki biz bu karmaşanın içinden çıkamayız. Otellerle ilgili de perşembe saat 19.00'a kadar yapılan rezervasyonlardan sahte olanları hariç geçerlidir. Onlar gittikten sonra dönebilirler mi? Elbette dönebilirler." yanıtını verdi.

Özel okul, özel kreş ve ana okullarının kapatılmasının ardından anne ve babası özel sektörde çalışanlar için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu Bakan Soylu, şöyle yanıtladı:

"Yüz yüze sınavlar iptal edildi. Bir tek sınav var. O da ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavı. Bu konuda ÖSYM ile konuşuldu. Onlar bu sınavı yapabilecekler. Çünkü onlar biliyorsunuz sınav sorularını hazırlamak için çok önceden kapanıyorlar. O işlemlerle ilgili kolaylık sağlayacağız.

Bu bir istisna. Kreşlerle ilgili değerlendirmeyi hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla bir iki güne kadar yapacağız. Çünkü onlar bir karar verecekler. Onların vereceği karara yönelik biz de bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz."

Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı
Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı
Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı
Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı

Süleyman Soylu, oyunlar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirlerle ilgili soruları cevapladı - Son Dakika


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