Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerini siyasi kazanım olarak görmemek gerektiğini belirterek, "Sadece hesabımız siyasi olmaz. Şu yetimler var ya dünya coğrafyasında yetim bıraktıkları... Diyarbakır anneleri var ya 8-10 yaşındaki çocukları ellerinden alarak dağa getirip eline silah verdikleri... Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023'te kapatacaktır ve tarihe Kılıçdaroğlu'nu da onun zihniyetini de gömecektir." dedi.

Düzce'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunan Soylu, partililere hitap etti.

Mücadele ederken sayının değil inancın önemli olduğunu dile getiren Soylu, "Ekonomik büyüklük önemli değil, etrafımızdaki coğrafyanın ve bize inanan, güvenen bütün insanların duası önemli. Onların bize kurdukları pusular, oyunlar önemli değil, bizim ne yapacağımız, ortaya ne koyacağımız önemli." ifadelerini kullandı.

Soylu, "AK Parti teşkilatı 21. asrın başından itibaren devrimlerin öncüsüdür. Değişim ve dönüşüm yaptıklarına hafiftir. Bu ülkede insanların aklından geçiremeyecekleri zihniyet devrimlerini her şeye ve herkese rağmen yapmıştır." şeklinde konuştu.

Batı, HDP, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanlarıyla ittifak edenlere bu milletin iktidar vermeyeceğini, karşılarında milli hassasiyetini kaybetmiş muhalefetin olduğunu belirten Soylu, "Biz bütün bu anlayışa, yaptıklarına sesimizi çıkarmaz, '20 yıldır iktidarız, bu millet bize elbette yaptıklarımızın karşısında oyunu verir.' diye bir anlayış içinde olursak, bu ülkeye de bu millete de geçmişimize de son 20 yıldaki devrimlerimize ve yapacaklarımıza da gelecek nesillerimize de yanlış yapmış oluruz." dedi.

"AK Parti karşısındaki iftiraları gayretullaha dokunmuştur"

Salgın nedeniyle dünya genelinde ekonomik sıkıntı yaşandığının apaçık ortada olduğunu anlatan Soylu, "Kanal İstanbul'u yaptırmayacak ya... Hadi şehir hastanelerini kapatacağım de. Bu millet senin aklına teneke takar. Tayyip Erdoğan'ın vizyonu olmasaydı biz pandemide çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırdık. Bizatihi onun vizyonudur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi konusunda açıklama yapan bazı yabancı büyükelçilerle ilgili muhalefetin tavrının görüldüğüne değinerek, şöyle konuştu:

"Siyasete dönüp '2023'ten sonra bunun hesabını size soracağız.' diye bize tehdit savurduklarını hep beraber gördük. Neyin hesabını soracaksın? Sen PKK'yla koyun koyuna girmişsin, onun hesabını mı soracaksın? Türkiye'ye, Tayyip Erdoğan'a, terörü bitirdin, sınır ötesinde PKK'ya PYD'ye, DEAŞ'a nefes aldırmıyorsun, onun hesabını mı soracaksın? Doğu Akdeniz'e Türkiye'yi, bu milleti ortak ettin, bunun hesabını mı soracaksın? Azerbaycan'da haksızlığı ortadan kaldırıp Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dikildi, onun hesabını mı soracaksın? Ayasofya'nın hesabını mı soracaksın? İnsansız hava aracının mı hesabını soracaksın?"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesine ilişkin Soylu, "Utanıp özür dileyeceğine, 'Milletvekilliğini sona erdirdim, bu adamın siyaset yapma hakkı yoktur, bu bizden değildir.' diyeceğine hep beraber diyet ödüyorlar. 20 yıldır bu ülkeye büyük hizmetler yapan AK Parti karşısındaki iftiraları gayretullaha dokunmuştur. Bunların saldırıları mahşeri vicdanı zedelemiştir. Kendi içlerindeki kirlilikleri sadece yüzüne değil, ağızlarına da vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Millet 2023'te Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir"

"2023 sadece 2023 değildir, 2053'tür, 2071'dir. 1071'dir, 1453'tür, 1923'tür. Eğer 2023'ü sadece seçim kazanma olarak görürsek yanlışa düşeriz." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"2023 seçimlerinde bunlara tarihi bir hezimet sunmak namusumuzdur. Tarihi hezimet alacaklar. Ben millette bunu görüyorum. Arkadaşlarımızın çalışma azminde bunu görüyorum. Biz daha yeni başladık. İnsanlıktan uzaklaşan, paraya tapanlara, Batı'ya tapanlara söyleyecek sözlerimiz var. Sadece hesabımız siyasi olmaz. Şu yetimler var ya dünya coğrafyasında yetim bıraktıkları... Diyarbakır anneleri var ya 8-10 yaşındaki çocukları ellerinden alarak dağa getirip eline silah verdikleri... Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023'te kapatacaktır ve Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir. Siyasetten biraz anlıyorsam 2023'te seçim akşamı, Kılıçdaroğlu'nun evden çıkıp partisine gidecek yüzü kalmayacaktır."

Bakan Soylu, AK Parti'ye herkesi davet etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu sadece bizim meselemiz, Türkiye'nin meselesi değil, bu bölgenin huzurudur, bu dünyanın çıkış yoludur, buna inanın ne olursunuz. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmez, bunu çok net söylüyorum. Böyle liderler 100 yılda, 150 yılda bir gelir. Biz fırsatı yakalamışız. Bu fırsatla dünyaya sözümüzü söyleyecek, anlatacak Tayyip Erdoğan ile 2023'te zafer bizim sorumluluğumuzdur." dedi.