Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk Rıza Kayaalp'e çok yakışıyor. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun Rıza, dualarımız her daim seninle." ifadelerini kullandı.