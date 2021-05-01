Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

01.05.2021 11:49
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bugün, terörden göçe, uyuşturucudan trafiğe, afet yönetiminden virüs meselesine kadar pek çok güvenlik başlığını yönetiyor, ekonomik ve siyasal pek çok uluslararası operasyona karşı ayakta kalabiliyorsa, bunun en önemli nedenlerinden biri, insanımızın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bugün, terörden göçe, uyuşturucudan trafiğe, afet yönetiminden virüs meselesine kadar pek çok güvenlik başlığını yönetiyor, ekonomik ve siyasal pek çok uluslararası operasyona karşı ayakta kalabiliyorsa, bunun en önemli nedenlerinden biri, insanımızın alın teri ve emeğiyle ortaya koyduğu üretimin gücüdür." ifadelerini kullandı.

Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında insan emeğini kutsal sayan "helal rızık" için çalışmayı ibadet gören bir medeniyetin evlatları olarak, 1 Mayıs'a ulaşmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı.

"İşçinin çalıştığının karşılığını alın teri kurumadan veriniz" ikazıyla sınırlarımızı ve sorumluluğumuzu bir cümlede özetleyen inancımız, iyi bir zanaatkar olmayı iyi bir insan olmayla özdeşleştirmiş olan köklü medeniyetimiz, ahilik, lonca, esnaf ve usta-çırak gibi kavramlarla bize batı medeniyetinden çok farklı, çok daha insani ve merhametli bir çalışma estetiği tarif etmiştir." değerlendirmesini yapan Soylu, şöyle devam etti:

"Mazideki bazı olaylar üzerinden dışarıdan ithal, maddeci anlayışlara evrilmek istenilen çalışma hayatımız, bugün eskinin tüm kısır tartışmalarını geride bırakmıştır. İşçimizden mühendisimize, sağlık çalışanımızdan memurumuza, kolluk personelimizden idarecimize, çıraktan ustaya kadar, çalışma hayatımızın tüm bireyleri, bilgisi, el emeği ve alın teriyle bize yepyeni bir gelecek üretmektedir."

Soylu, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesi, aynı iş kolunda birden çok sendikaya üye olunmasının önünün açılması, Dernekler Dairesi Başkanlığının Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürülerek sivil toplumun yanı sıra sendikal hayatın da önünün açılması ve 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkarılması gibi pek çok ilerici adımın geleceğe çalışanların gücüyle ulaşabilmek için atıldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"21. yüzyılın başından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat mihmandarlığını yaptığı 'yerli ve milli' üretim anlayışının çıktıları, insansız hava araçlarından, uzay teknolojisi hedeflerimize, savunma sanayi ürünlerimizden, virüs salgını sürecindeki maske-solunum cihazı gibi tıbbi malzeme ürünlerine, dünyanın en modern şehir hastanelerinden, milli uçak, araba gibi pek çok projede bugün ülkemize güç ve umut vermektedir. Türkiye bugün, terörden göçe, uyuşturucudan trafiğe, afet yönetiminden virüs meselesine kadar pek çok güvenlik başlığını yönetiyor, ekonomik ve siyasal pek çok uluslararası operasyona karşı ayakta kalabiliyorsa, bunun en önemli nedenlerinden biri, insanımızın alın teri ve emeğiyle ortaya koyduğu üretimin gücüdür.

Biz bu alın terine minnettarız. Milletin kursağından haram lokma geçirmeyen, sadece milletinin değil, dünyanın tüm mazlumlarına helal lokma olan bu alın terine minnettarız. Bu vesileyle emekleriyle bu ülkeye değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, emeği ve alın teri için çalışırken hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyor, aziz milletimizin tüm fertlerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Süleyman Soylu, Türkiye, 1 Mayıs, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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