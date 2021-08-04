Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarma ve emniyet personeline tebrik Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Herekol'da 2 teröristi etkisiz hale getiren jandarma ile Adana'da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçiren emniyet personelini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siirt Herekol'da, başarılı bir operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı, Adana'da, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.