Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün döndü, gece yarısı. Yangınla mücadele devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Son dakika haber: Bakan Soylu: Yangının Nasıl Çıktığına Yönelik Bir Tespitimiz Var. Bir Kimlik Tespit Edildi. Yakın Zamanda Açıklayacağız

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Marmaris, Kızılay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.