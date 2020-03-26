Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Son Dakika
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Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı

17 dakika önce

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna, "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında koronavirüs salgınına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda." diye yanıt verdi. Soylu, "Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU"

Sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan Soylu, Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73. Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz. Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE SIKINTI VAR"

"Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna da yanıt veren Soylu, "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda. Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

Soylu, "Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Şu anki tedbirler nasıl?" sorusuna ise,"Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz. 65 yaş üstü için alınan karar olumlu sonuç verdi" yanıtını verdi.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI

"Maske üreticileri fabrikalara gittik, uyarıları yaptık. Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Şu ana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

STOK VE FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLER

"Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür."

Son Dakika: Soylu Ters bir şey söyleyeceğim belki deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Güneydoğu Anadolu, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:16 

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