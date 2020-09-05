Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut 'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.

Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi