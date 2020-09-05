İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ve Tirebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.
Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.
Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika