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Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.12.2021 17:13
Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sıkıştırılan teröristlere operasyonun devam ettiğini kaydetti.

Soylu, paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Ovacık, Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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