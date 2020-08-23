Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması

Son dakika haberi: Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolanlardan 1'i jandarma olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması, System.String[]

Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolanlardan 1'i jandarma olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinde gazetecilere, dün öncelikle sabah itibarıyla Giresun'un batısında, daha sonra da doğusunda yoğun şekilde kendini hissettiren yağmurun ardından hem sel hem de heyelan oluştuğunu söyledi.

Dün gece itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente geldiğini belirten Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'nın da bölgeye geleceğini aktardı.

Soylu, gece verdiği bilgilerde, sabah tablonun biraz daha ağırlaşabileceğini söylediğini anımsatarak, "Ama şunu ifade etmem lazım, buradaki hadiseyi ben de milletvekillerimiz de belediye başkanlarımız da kimsenin bugüne kadar gördüğünü zannetmiyorum. Allah böyle bir afetten korusun. Dükkanların bir çoğu yarısına kadar, bir çoğu tavana yakın yerine kadar toprak ve taş dolu." dedi.

Doğankent'teki durumu ise henüz çıplak gözle görmediğini belirten Soylu, orada da büyük bir sıkıntı olduğunun söylendiğine dikkati çekti.

Gece yaptığı açıklamada 12 kayıp bilgisi verdiğini hatırlatan Soylu, "Maalesef 12 kaybın 2'sinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız şehit oldu. Bir tanesi de yine bir vatandaşımız. O da Espiye'de Yeniköy'de hayatını kaybetti, şehit oldu." diye konuştu.

Bakan Soylu, Trabzon'dan Ordu'ya, Samsun'dan Rize'ye kadar gerek arama kurtarma ekiplerinin gerekse de meydana gelen büyük enkazın kaldırılmasını sağlayacak iş makinelerinin bölgeye seferber edildiğini vurguladı.

127 vatandaş kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşın kurtarıldığının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Şuanda helikopterle alınan vatandaşlarımız var. Özellikle Güce yolunda, yayladan gelenler helikopterle alındılar. Orada 6 vatandaşımız kaldı, bir-iki tanesi çocuk. Yine yukarıda, buranın hemen yukarısında bir düğün salonu, akşamdan itibaren onlar korunaklı bir alana alındılar ama yine helikopterimiz onları alacak."

Soylu, gece yarısı gittikleri Doğankent- Tirebolu yolunun hala kapalı olduğunu, çünkü yolun çöktüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda burası kapalıydı, şimdi arkadaşlarım haber verdiler, bu yol açıldı. Biraz sonra iş makineleri de buraya gelmiş olacak. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim. Diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece oraya da gitmiştik."

El birliği ve gayretle bu işlerin üstesinden gelineceğine dikkati çeken Soylu, konuya ilişkin hem dün gece olay yerine gelmeden önce hem de bugün sabahın erken saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a durumu arz ettiğini aktardı.

"Allah kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın"

Soylu, böylesi büyük bir afet karşısında insanın söyleyecek söz bulamadığını dile getirerek, "Deprem de gördüm fakat bu başka bir şey. Allah kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. Tekrar Dereli'deki, Giresun'daki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dereli'de bir vatandaşın kayıp olduğunu, çok büyük can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Soylu, "Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber inşallah hem buradaki yaraları saracaktır hem vatandaşımızın yanında olacaktır." diye konuştu.

Soylu, konuşmasının son bölümünde kendisine iletilen yeni bilgiyi de gazetecilerle paylaşarak, " Biri jandarma iki kişinin cansız bedenine ulaşmıştık. Şimdi üçüncü vatandaşımıza da ulaştık. Aşağıboynuyoğun, burası da bizim geceden beri uğraştığımız Güce'deki köylerden bir tanesiydi. Yasemin Özdemir isimli vatandaşımızın da naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin, üç oldu yani inşallah sayıları artmaz." ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması - Son Dakika

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