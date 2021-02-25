İçişleri Bakanı Soylu, İngiliz mevkidaşı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, terörizmin finansmanı, terörle mücadele ve göç konularının konuşulduğu öğrenildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Priti Patel arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, Sayın Patel, PKK tarafından katledilen masum canlar için başsağlığı dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.