Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı
16.11.2020 12:47
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda, depremin ardından verilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.
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