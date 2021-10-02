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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

02.10.2021 14:56
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1), System.String[]

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütü PKK'ya geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütü PKK'ya geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldığını bildirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreninde konuşan Soylu, geçmişte yaşanan sıkıntılara değindi.

Bakan Soylu, bu milletin her gün terör nedeniyle 'Acaba bugün kaç şehit verilecek?' endişesiyle gecelerini geçirdiğine işaret ederek, "Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar bize; haddinizi bilin diye, etrafımızda terör koridorları oluşunca siz müdahale etmeyin diye." dedi.

Geçmişte siyasal istikrarsızlıkların olduğunu dile getiren Soylu şöyle devam etti:

"Bütün maliyeti bu millet yaşadı. Hep beraber yaşadık. Hep birlikte çok çalışarak gördüğümüz acıları gelecek nesillere yansıtmamak için el birliğiyle adım atmakla sorumluyuz. Bugünün nesilleri, yani bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz, bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara bizim gibi göğüs geremeyebilir. Onlara önlerinin daha güvenli olduğu, engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük ve güvenli adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan süreçte, bu ülkenin demokrasisine ve hürriyetine, bu ülkenin insanlarına yüklenen maliyetleri göremeyebilirler ki görmesinler zaten. Onun için bu nesil, adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim."

"Şehirlerimizde huzur içerisinde yaşıyoruz"

Bakan Soylu, gelecek nesillere, daha iyi yarınlar bırakabilecek kabiliyet hep beraber ortaya konulduğu takdirde, çok daha güçlü ve büyük bir Türkiye'ye ulaşabileceğini vurguladı.

El birliğiyle hareket edildiğinde en zor meselelerin bile aşıldığını anlatan Soylu, 1,5 ay önce sel ve yangın afetlerinin yaşandığını, el birliğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını hatırlattı.

Soylu, Avrupa'nın ise hala karşı karşıya kaldığı sel felaketinin yaralarını saramadığını aktararak Türkiye'deki vatandaşların yardımseverliği sayesinde yaraların sarıldığını söyledi.

Türkiye'nin herkesi imrendirecek sanayi tesislerine sahip olduğuna işaret eden Soylu, " Marmaray'dan Avrasya'ya kadar yer altı tünellerimiz var. Avrupa'nın yapamadığı havalimanlarını 3-4 yılda çok rahat bir şekilde yapabilecek kabiliyetimiz ve irademiz var. Biz zenginlikle şımarmayacak bir milletiz. Bu dünyanın bir sınav dünyası olduğunu hepimiz en güzel şekilde biliyoruz. Ne yapmalıyız? Sınırımızın hemen ötesinde insanları ölüme terk edip, burada rahat rahat gülüp oynamalı mıyız? ya bizim başımıza aynı iş gelirse, kim dönüp bakar bize? Kim dönüp el uzatır bize? Yeryüzünün adaleti var da Cenab-ı Allah'ın adaleti yok mu? Esas adalet, Cenab-ı Allah'ın adaleti. Bu kadar başımıza sıkıntılar geliyor; bir taraftan Kovid, bir taraftan seller, yangınlar bir taraftan depremler... Tam 1,5-2 yıldır Elazığ depreminden başlayan süreçle neredeyse yaşamadığımız kalmadı ama ayakta duruyoruz." ifadesini kullandı.

Son 12 ayık ihracatın 212 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi, Allah'a hamdolsun ki biz şehirlerimizde huzur içerisinde yaşıyoruz. Belki çektiğimiz, karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Allah'a hamdolsun, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı." diye konuştu.

(Sürecek)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Süleyman Soylu, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1) - Son Dakika


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