Bakan Soylu, Abana Öğrenci Yurdu'nda kalan afetzedeleri de ziyaret ederek, yurtta görevli personelden bilgi aldı.

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı

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Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu