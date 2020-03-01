Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu - Son Dakika

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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu
23 dakika önce
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine ülkeden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577'e çıktığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" diye yazdı.
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