Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu - Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu

23 dakika önce

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine ülkeden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577'e çıktığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" diye yazdı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:48 
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