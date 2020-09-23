Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında, "Şu anda...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında, "Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti.
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında, "Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti. Bir tayinle gitmedi. Kiminin 5., kiminin 6. şarkı bitirmeye gittiler." dedi. - İSTANBUL
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