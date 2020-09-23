İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında, "Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti. Bir tayinle gitmedi. Kiminin 5., kiminin 6. şarkı bitirmeye gittiler." dedi. - İSTANBUL