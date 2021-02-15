Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve...
15.02.2021 17:05
Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler.
İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir". - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 'Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve... - Son Dakika
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