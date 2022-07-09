Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü - Son Dakika
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Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

09.07.2022 10:54

-İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüşmesi İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe...

- İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüşmesi

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personelinin aileleriyle telefonda görüştü.

Soylu, Kurban Bayramı namazının ardından Yüksekova ilçesinde üs bölgesindeki askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, üste görevli askerlerin telefonla aradıkları aileleriyle de görüştü.

Jandarma İstihkam Astsubay Çavuş Sami Arslan'ın babası Abdullah Arslan'ın bayramını kutlayan Soylu, "Allah sağlıkla, huzurla, afiyetle nice bayramlara ulaştırsın inşallah." dedi.

Baba Arslan da Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Soylu'nun "Kurbanı kestiniz mi?" sorusu üzerine baba Arslan, Gaziantep'te kesimhanede olduğunu söyledi. Bakan Soylu da "Allah kurbanınızı kabul etsin." dileğinde bulundu.

Astsubay Çavuş Cemre Kadıoğlu'nun ailesiyle bayramlaşmadığını söylemesi üzerine askerin amcası Osman Kadıoğlu'nu arayan Soylu, ailenin bayramını tebrik etti.

Bakan Soylu, askerin babaannesi Emriye Kadıoğlu'yla da görüşerek, "Bayramın mübarek olsun. Allah nice bayramlara sağlıkla ulaştırsın inşallah." dedi.

YORUMLAR
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Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'daki üs bölgesinde askerlerle kıldı Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'daki üs bölgesinde askerlerle kıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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