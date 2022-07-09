Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

Baba Arslan da Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personelinin aileleriyle telefonda görüştü.

Kaynak: AA

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