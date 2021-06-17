Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası konuşulmaya devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

SÖZ KONUSU VEKİL İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞ

Soylu, dün gerçekleştirilen görüşmede, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bilgi verdiği de belirtildi.

ŞENTOP, SOYLU'YA MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti. Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu. Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra, yani dün TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etmişti.