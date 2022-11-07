Son dakika! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 95 satıcı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 95 satıcı gözaltına alındı

07.11.2022 07:46
Son dakika! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 95 satıcı gözaltına alındı

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah 07.40 sıralarında kamera karşısına geçerek Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı. "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz" diyen Bakan Soylu, Bursa'daki operasyon kapsamında 95 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 95 satıcı gözaltına alındı - Son Dakika


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