Son dakika! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 95 satıcı gözaltına alındı
07.11.2022 07:46
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah 07.40 sıralarında kamera karşısına geçerek Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı. "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz" diyen Bakan Soylu, Bursa'daki operasyon kapsamında 95 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.
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7.11.2022 07:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 95 satıcı gözaltına alındı - Son Dakika