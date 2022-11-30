Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamı yakalandı - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamı yakalandı

30.11.2022 09:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kamera karşısına geçerek Hatay'da 5 aydır devam eden Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamının yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Bu operasyonlarda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu. Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 aydır devam eden Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin yakalandığı duyuran Bakan Soylu, "Öncelikle bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Bu operasyonlarda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Kazasız belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmemesi için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 199 bin. Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.

"MİKTARDAN ZİYADE ŞEBEKENİN ÇÖKERTİLMESİ ÖNEMLİ"

Adımlarımızı bir program çerçevesinde ve adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de bu mücadele baskısıyla ilgili olarak Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdik. Yaklaşık 441 ekip 42 özel harekat, 1 helikopter ve 2 İHA ile 199 ayrı adrese yapılan operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Bu operasyon 5 aydır yürütülen bir operasyondur. Öncelikle bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Bu operasyonlarda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir.

"KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kazasız belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz."

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamı yakalandı - Son Dakika
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