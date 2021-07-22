Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu su biriken ilçe merkezine gelerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Ekipler, ilçe merkezinde biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye işlemleri de devam ediyor.

Öte yandan, su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise su altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor.