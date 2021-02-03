Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

03.02.2021 00:27
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında soruları yanıtladı: (4), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yasaklara uymayan iş yerleri hariç 1 milyon 849 bin 945 kişiye ceza kesildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yasaklara uymayan iş yerleri hariç 1 milyon 849 bin 945 kişiye ceza kesildiğini söyledi.

Bakan Soylu, Haber Global'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Kovid-19 yasakları kalkacak mı?" sorusu üzerine Bakan Soylu, kendisinin de koronavirüs geçirdiğini, annesinin 61. günde hala makineye bağlı olduğunu, birçok arkadaşının ve yakınının Kovid-19 geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğini anlattı.

Annesini hastaneye yatırdıklarında hiçbir yerde oda olmadığını ama şimdi korona katında birkaç odanın dolu olduğunu aktaran Soylu, "Kasım ayında kısıtlama kararını aldığımız andan itibaren biz çok ciddi bir iniş yakaladık. Türkiye salgınla mücadelede Avrupa ve dünya ile kıyaslandığı zaman çok üst bir yönetim ortaya koydu." diye konuştu.

Çocukları da bu bulaşı taşımadan, eve getirmeden bir şekilde yoksun tutmak durumunda olduklarını ifade eden Soylu, "Bütün bunlara yönelik o evlerinde duran insanları evlerinde yalnız bırakmadık. İnsanların evine gidildi ne istiyorsa hepsi sağlandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem kurulamadı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Kovid-19 salgınındaki yukarıdan aşağı inişin kendilerine umut verdiğini belirterek, "Biz orada bir noktayı gördüğümüz andan itibaren kademeli olarak bunun açılması konusunda bir irade sahibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşıdan dolayı rahatlamanın söz konusu olduğunu ve öyle olunca bulaş sayısının birden arttığını ifade eden Soylu, bunun bir sinyal verdiğini, onun için tedbirlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Hep beraber asılırsak yakın bir zaman içinde peyderpey bu yasakları birtakım kısıtları da ortaya koyarak kaldırmak mümkün olabilir. Ama aksi takdirde üç kuruş para kazanacağım diye toplumun hayatını tehlikeye atarsak sıkıntıya düşeriz." dedi.

Soylu, Kovid-19 sürecinde yasaklara uymayan iş yeri hariç 1 milyon 849 bin 945 kişiye ceza kesildiğini bildirdi.

Terörün maliyetine ilişkin bilimsel çalışma

Terörün ülkeye maliyetine ilişkin soru üzerine Soylu, bununla ilgili üç akademisyen ve 10 yardımcı uzmanın, iki yılı aşkın süredir bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadeleye silah, mühimmat için ayırdığı kaynaklar, kamu yatırımları ve ülke ekonomisine, turizmine, okullara, hayvancılığa, insana toplam maliyetine ilişkin üç yaklaşımla mükemmel bir çalışmanın ortaya çıkarıldığını anlatan Soylu, rakam söylendiği zaman Türkiye'nin dudağının uçuklayacağını dile getirdi.

"KADES'i 1,5 milyon kadın kullanıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi şiddet ve kadına şiddet konusunda büro amirlikleri oluşturduklarını, yüz binlerce polis ve jandarmayı eğittiklerini, KADES uygulamasını ortaya koyduklarını, bu uygulamayı 1,5 milyon kadının kullandığını söyledi.

Polis merkezi ve jandarmadaki başvuru formunu değiştirdiklerini, bu formun mahkemelerin karar vermesinde ayrıntılı bir tabloyu ortaya koyduğunu anlatan Soylu, çok yaygın bir çaba ortaya koyduklarını belirtti.

Bakan Soylu, elektronik izleme merkezinin çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Soylu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğünün konferans salonları bölümünde polisin tarihindeki bütün değişimi anlatan Kültür ve Turizm Bakanı onayıyla bir müze alanı oluşturduklarını belirtti.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na da değinen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu müzeyi de hayata geçirdiklerini aktardı.

Bakan Soylu, en büyük heyecanlarından birinin bugün gerçekleştiğini belirterek, Trafikte 2021-2030 Strateji ve Eylem Planı'nı açıkladıklarını hatırlattı.

"Aşı oldunuz mu?" sorusu üzerine Bakan Soylu, antikoru olduğu için aşı olmadığını, antikoru bitmeye yakın aşı olmayı planladığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Türkiye, Polis, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika


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