Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile...

Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." - ANKARA

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